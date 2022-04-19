«Горжусь каждым игроком». Женский турнир на призы Белорусской федерации гандбола завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился женский турнир на призы Белорусской федерации гандбола. В последний соревновательный день состоялось два противостояния и церемония награждения участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наибольшее внимание было приковано к игре основного состава национальной команды, которая сразилась против сборной клубов и завоевала викторию со счетом 29:23. Во втором поединке Беларусь-2 одолела коллектив девушек 2004 года рождения – 31:23. После матчей состоялась церемония награждения, на которой памятные призы вручили не только лучшим коллективам, но и отличившимся игрокам.

Наталья Котина, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

Мы одержали победу, чему безумно, конечно, рады. С хорошим настроением будем отправляться в Москву на турнир. Горжусь каждым игроком своей команды, сегодня они показали именно характер, эмоции, что мы и просили от них.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Завтра посвятим день отдыху. У нас запланирован командный тимбилдинг, поэтому мы завтра отдохнем, может быть, какой-нибудь квест будет у нас, возможно, потому что погода вносит свои коррективы. Им надо немножко отдохнуть, чтобы с хорошими настроением и силами поехать на турнир. Как они играли с представителями азиатского мира. Это для нас будет первый такой опыт. Это вызывает любопытство и интерес поиграть с людьми, которые на наш вид спорта смотрят немножко по-другому и играют по-другому. Поэтому будет очень интересно и занимательно.