В нынешнем плей-офф ЧБ по хоккею «Юность» впервые проиграла два раза подряд. «Металлург» сравнял счёт в серии

Новости Беларуси. В четвертом поединке финальной серии Кубка Президента «Металлург» в Жлобине одолел «Юность» со счетом 4:3 и сравнял счет в серии – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем розыгрыше плей-офф команда Евгения Есаулова еще ни разу не проигрывала дважды подряд. И вот антирекорд случился. Поспособствовал этому жлобинский «Металлург». В родных стенах «стальные волки» яростно сражались и подарили своим болельщикам такую нужную викторию.

Поединок начался действительно искрометно. В стартовые минуты матча на шайбу Алексея Мастрюкова «Юность» ответила голом Андрея Антонова. После первого периода счет был ничейным – 1:1. Во втором Сергей Кузнецов и Артем Кислый увеличили преимущество «Металлурга». Хозяева повели – 3:1. «Юность» не сдавалась: шайба Александра Китарова сократила отставание – 3:2.

За 2 минуты до окончания третьего периода столичная команда сняла вратаря и в итоге получила шайбу в пустые ворота. «Юность» подсластила пилюлю – шайбу на исходе матча забросил Аслан Раисов, но победа все же досталась «Металлургу». Виктория команды Дмитрия Кравченко – 4:3.