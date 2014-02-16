Открытый чемпионат по горным лыжам и сноуборду прошел в горнолыжном комплексе «Силичи»

Новости Беларуси. Праздник снега и спорта. 16 февраля под Минском прошел открытый чемпионат по горным лыжам и сноуборду. Эти любительские соревнования проводятся уже шестой раз. На старт вышло 78 участников. За призовые места сражались мужчины и женщины, молодежь и те, кому за 60. А болельщики подогревали конкуренцию и спортивный азарт.

На этих склонах 16 февраля было многолюдно. Пожалуй, это единственное место в стране, где еще остался снег. А, следовательно, и снежные развлечения. Соревновались в скорости и ловкости лыж любители. Хотя, убеждают организаторы, для них регламент такой же, как и в профессиональном спорте.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

У них точно такие же трасы, как у горнолыжников. Просто трасса немножко короче. И хронометраж, и время, и две попытки зачетные. То есть все как на настоящих спортивных соревнованиях.

Для всех участников у нас сегодня предусмотрены дипломы, медали за 1, 2, 3 места.

Лучших определяли в двух категориях: горнолыжный спуск и сноуборд. На трассу уже шестой год подряд выходили спортсмены в разных возрастных категориях. Самым маленьким лыжникам – 12 лет. Ест и те, кому за... Категория ветеранов пусть и не самая многочисленная, зато на трассе не уступает молодым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мандрик, участник чемпионата:

Хорошая традиция – раз в год съездить посмотреть на людей, которых давно не видел, покататься, почувствовать старый дух соревнований. Здесь все понарошку, но на самом деле эмоции те же самые.

Наталья, участница чемпионата:

Раз на Олимпиаду у нас не получилась поехать даже в качестве гостя, то хорошая альтернатива поучаствовать здесь сегодня.

За событиями на спуске следили зрители. Валерий, к примеру, чтобы посмотреть соревнования, специально приехал из Казахстана. Говорит, лучших горнолыжных трасс, причем в такую почти весеннюю погоду, пока нигде не видел. Житель братской державы и сыновей приучает к спорту.

Валерий Тропин:

Решили совместить хорошее с полезным, то есть посмотреть и вашу страну, и заодно посмотреть вот этот прекрасный горнолыжный курорт. И провести хорошо выходные с семьей.

Своей очереди на старт ждали и сноубордисты. Это вторая часть соревновательной программы мастер-капа. Саша в ней участвует впервые. Спортсмен-любитель на сноуборде шесть лет. Здесь надеется показать все, на что способен.

Александр Жестков, участник чемпионата:

Просто решил поучаствовать, может, грамоту получу какую-нибудь. Я вижу профессионалов в слаломе. Попробую как-то посоперничать с ними.

Соревнования длились практически пять часов. И если награды не достались каждому, то хорошего настроения уж точно на всех хватило.