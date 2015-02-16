Открытый чемпионат Беларуси по самбо-2015: перелом руки, титул «Мисс Desperados», извинения победителя и медали

Мир самбо всегда рад пополнению, здесь в первую очередь научат самому главному – любить. Любить родителей, любить тренера, любить соперника.

В сезоне-2015 в международном календаре самбистов основные старты – чемпионат Европы, мира и I Европейские игры. Летом в Баку самбо впервые будет представлено наравне с олимпийскими видами спорта.

Самбисты достойны войти в ряды олимпийцев, ведь не каждый может похвастаться нечеловеческой волей к победе.

Андрей Казусенок, победитель чемпионата в весе до 90 килограммов, в поединке за выход в финал сломал руку.

Андрей Казусенок, победитель этапа Кубка мира по самбо, Открытого чемпионата Республики Беларусь на призы Президента Республики Беларусь:

Когда не смог пошевелить, по опухоли понял. Зрители придали сил, и я пошел в бой.

Традиционно турнир всегда пользуется популярностью и у зрителей, и у участников. На этот раз в Минск прибыло 18 команд, а за награды боролись более 200 самбистов: во всех весах плюс «боевики».

Наконец-то девушки смогли поменять кресла болельщиков на борьбу. Ух, девчонки и закрутили.

В последний день турнира белоруски боролись во всех четырех финалах, в трех стали победительницами.

Тяжеловес Светлана Тимошенко, чемпионка Европы, за считанные секунды смогла завоевать специальный титул «Мисс Desperados» (в переводе – «отчаянная»).

Мария Орешкова из Болгарии получила «золото», но это для спортсменки была самая тяжелая награда. Не все могли видеть, как страдала девушка и просила прощение у Светы. Ведь самбо – это не спорт, а состояние души.

Плакала на пьедестале и юная Кристина Жуковец – белоруска в финале проиграла своей подруге по команде Ольге Намазовой. Кристина получила прописку в самбо по рождению.

Нона Жуковец, судья международной категории:

У нее и папа, и мама работают тренерами по самбо, поэтому у нас это уже к крови. У нас трое дочерей, все в борьбе. У нас спортивная семья, поэтому почему бы мне не гордиться.

Тут и бывалые рвут животы, а что говорить про молодежь.

Евгений Семочкин, победитель этапа Кубка мира по самбо, Открытого чемпионата Республики Беларусь на призы Президента Республики Беларусь:

Обороты турнир набирает. И с каждым годом все тяжелее бороться.

Самбисты все максималисты. Главный тренер Вячеслав Кот – самый главный максималист.

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Чемпионат Европы и Игры – разбежка в месяц. Выйти на пик формы на оба старта проблематично. И просто мы должны концептуально решить: или пропускать чемпионат Европы, или рассматривать Европу как подготовительный старт к Играм.

Первый номер в каждом весе определен.

Спортивное самбо отличается от боевого, но общее у них – горячее сердце.

Михаил Одинцов, победитель этапа Кубка мира по боевому самбо, Открытого чемпионата Республики Беларусь на призы Президента Республики Беларусь:

В боевом самбо больше ударов ногами, руками. Но также присутствуют броски и болевые приемы. В боевом самбо есть шлем закрытого плана, перчатки, а также накладки на ноги, борцовки, бандаж, капа и куртка. Кубок – это уже результат того, как ты готовился к соревнованиям.

На чемпионате мира по боевому самбо у белорусов пока только один победитель – Стас Колбасин, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Но ведь все только начинается.

Стас Колбасин, чемпион мира по боевому самбо:

Когда человек приходит в секцию, он не приходит за медалями сразу. Он в первую очередь хочется научиться постоять за себя. Любой, мне кажется, может прийти и начать заниматься боевым самбо: девочка, мальчик, молодой, возрастной.

Чемпионат завершился, а самбисты продолжают набирать обороты, ведь нет предела совершенству.