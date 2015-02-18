Открытый чемпионат Беларуси по хоккею: победителя в матче лидеров определила только серия буллитов

Новости Беларуси. Всего три матча регулярного первенства осталось провести командам в Открытом чемпионате Беларуси по хоккею. Плей-офф турнира стартует уже 26 февраля. А пока команды продолжают сражаться за очки.

16 февраля состоялся очередной тур чемпионата. И самая яркая вывеска, безусловно, была у матча в Солигорске, где лидер, «Шахтер», принимал идущий вторым «Гомель».

Ожидаемо поединок получился напряженным и не изобиловал забитыми шайбами. А победителя определила лишь серия послематчевых буллитов. Сильнее в ней были хозяева – 2:1 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

По движению мне понравилась игра, по самоотдаче игроков с одной и с другой стороны. Понравилось то, что обе команды играли в агрессивный и атакующий хоккей, не пытались отсиживаться в обороне. Хоккей захватывал, даже на скамейке, как болельщика захватывал. Было много красивых атак, комбинаций.

Александр Андриевский, главный тренер ХК «Гомель»:

Хотелось бы сказать слова благодарности нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Их было слышно всю игру, спасибо им за это. Хотели, конечно, выиграть, продолжаем погоню за «Шахтером», готовимся дальше.

Из других матчей отметим победу «Немана» над «Юностью», а также встречи в Новополоцке и Могилеве, где команды на двоих забили больше 10 шайб.