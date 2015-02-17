Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: расписание транспорта из Минска до Раубичей

Новости Беларуси. Гонки юниорского чемпионата мира по биатлону будут проходить в спорткомплексе «Раубичи». Добраться туда из Минска болельщики смогут пригородным экспрессным автобусом № 449 БЭ со станции метро «Борисовский тракт».

В 8 утра отправится первый рейс с двумя остановками - диспетчерская станция «Карбышева» и Лесной. Интервал движения будет составлять 20 минут.

Последний автобус из Раубичей в столицу отправится через час после окончания гонок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.