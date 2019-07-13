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Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля

13 июля 2019 20:04
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Во второй соревновательный день медали нашли своих обладателей в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля-1

В женской одиночке не было равных нашей легенде, двукратной олимпийской чемпионке Екатерине Карстен. 25 секунд она выиграла у занявшей второе место Анны Волохович. Замкнула тройку Александра Кирикович.

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У мужчин лучшим стал Денис Мигаль. Меньше секунды ему уступил Филипп Пауков, оставшийся в итоге с серебром. Бронза досталась Станиславу Щербачене.

Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля-4

В женской двойке распашной без рулевого первенствовали Ксения Романовская и Дина Галуц. У мужчин же в этой дисциплине сильнейшими стали Дмитрий Фурман и Сергей Володько.

В 2019 году внутреннее первенство имеет большое значение – по его итогам будут определены спортсмены, которые отправятся на чемпионат мира. На форуме, кроме медалей, разыграют лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому для наших гребцов сейчас наступает жаркая пора.

Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля-7

Юлия Бичик, тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Чемпионат мира по взрослым будет проходить в Австрии, город Линц. Он будет в конце августа – начале сентября. Там будут финальные заезды, там будут отбираться уже лицензии на Олимпийские игры. Мы возлагаем на все экипажи, которые планируют поехать на чемпионат, что они все завоюют линцензии. А чемпионат мира молодежный, до 23 лет, он будет в начале сентября.

Завершится открытый чемпионат Беларуси по академической гребле 14 июля.

# Гребля # Юлия Бичик # Фотофакт

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