Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Результаты 13 июля

Новости Беларуси. В Бресте продолжается открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. Во второй соревновательный день медали нашли своих обладателей в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин лучшим стал Денис Мигаль. Меньше секунды ему уступил Филипп Пауков, оставшийся в итоге с серебром. Бронза досталась Станиславу Щербачене.

В женской одиночке не было равных нашей легенде, двукратной олимпийской чемпионке Екатерине Карстен. 25 секунд она выиграла у занявшей второе место Анны Волохович. Замкнула тройку Александра Кирикович.

В женской двойке распашной без рулевого первенствовали Ксения Романовская и Дина Галуц. У мужчин же в этой дисциплине сильнейшими стали Дмитрий Фурман и Сергей Володько.

В 2019 году внутреннее первенство имеет большое значение – по его итогам будут определены спортсмены, которые отправятся на чемпионат мира. На форуме, кроме медалей, разыграют лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому для наших гребцов сейчас наступает жаркая пора.