«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

Новости Беларуси. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий до конца июля будут тренироваться под руководством Александра Жулина в спорткомплексе «Раубичи». Корреспондент Наталья Федорцова поговорила с белорусским фигуристом.

Юрий Гулицкий:

Уже месяц тренируемся. Отдохнули хорошо, успел побыть дома, что не может не радовать. Восстановился после непростого сезона. Сейчас готовимся к следующему.

Наталья Федорцова:

Как вам в «Раубичах»?

Юрий Гулицкий:

Дома всегда хорошо. Условия отличные. Даже если проблемы возникают, все мгновенно решается. Единственное, подводит погода. Постоянные дожди – немного не то, чего хотелось бы, когда выходишь с катка. А так я рад быть здесь. Более того, разговаривал с ребятами, они тоже довольны. Пробудем здесь еще долго, надеюсь, найдем время, чтобы выбраться и посмотреть что-то не только в Минске.