Михаил Захаров прокомментировал замену «Локомотива» «Могилёвом»

Могилевчане в этом сезоне выступят в Экстралиге «А», заменив, таким образом, оршанский «Локомотив». Первоначально именно «железнодорожники» должны были выступить в сильнейшем клубном белорусском дивизионе, но из-за отсутствия своего фарм-клуба путевка досталась «львам». Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию в хоккейный кругах.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Это, опять же, неспортивный принцип, это по закону федерации хоккея, что фарм-клуба нет. Но, с другой стороны, они бы не нашли людей.

Хотя я, как председатель тренерского совета, было письмо на меня, могу вам сказать. И я обзвонил всех тренеров первого дивизиона, все сказали: однозначно должен быть спортивный принцип, должна играть Орша, это сто процентов. Я говорю: давайте тренеров послушаем. Ну, приняли решение тренерский совет не слушать, а проголосовать на исполком.

Я проголосовал за Оршу, потому что деньги у них есть. У них нету просто хоккеистов. И их и не будет. И на следующий год не будет, и через три года не будет. Это где-то собирать со всей страны… Ну, у нас нет сегодня хоккеистов, чтобы обеспечить 16 клубов. Нету, к сожалению. Поэтому тут как получилось, так получилось.