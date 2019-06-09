Екатерина Карстен: После Рио хотела бросить, но не придумала, что делать дальше

Новости Беларуси. Екатерина Карстен – настоящая легенда не только белорусского, но и мирового спорта. И она все еще в деле. На первом этапе Кубка мира она вышла в финал, попала в восьмерку лучших в 47 лет, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Хотя у женщин не принято говорить о возрасте, но в данном случае это скорее ее козырь. Сейчас Екатерина Великая готовится ко второму этапу мирового Кубка, но нашла время пообщаться с нашим корреспондентом Галиной Буро.

Галина Буро, СТВ:

В вашей карьере были уже семь Олимпиад. На восьмую пойдете? Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

Пока готовлюсь, но посмотрим, каким будет результат: у нас будет Кубок, второй этап Кубка мира, там посмотрим. Когда я после Рио хотела бросить, не тренировалась, отпуск был, подумала: «Что дальше делать?» И так ничего и не придумала. И опять вернулась. Уже на международных соревнованиях большинство работают тренерами из тех, с кем я гонялась. Но мне не нравится быть тренером. Если консультантом – да. Но тренерам надо заставлять людей, а у меня такой характер, я не могу. Когда тренировалась в Германии, мне давали напарников для спаррингов, девочек молодых, и если были какие-то контрольные старты, им было так тяжело, что я думала: лучше я сама сяду, вместо них сделаю, так мне было их жалко.

Галина Буро:

А если бы вам предложили возглавить Белорусскую федерацию гребли, согласились бы? Екатерина Карстен:

Столько гребу и спортом занимаюсь, но мне пишут план, а я делаю только то, что мне говорят. А быть главным – это надо решать все самому. Я думаю, что у меня это не получится.

Галина Буро:

Вам несколько раз предлагали сменить гражданство, но вы до сих пор выступаете за Беларусь. Почему? Екатерина Карстен:

Наверное, я патриот своей страны, хоть и живу, конечно, в Германии. Может, и тяжело назвать меня патриотом. Когда я вышла замуж за немца, он говорил, что лучше, если ребенок будет жить в Германии, там лучше условия для образования, и я согласилась с ним. Но, конечно, мне тяжело было уезжать из Беларуси, и когда мне предложили жить там, а тренироваться и выступать за Беларусь, я, конечно, была очень довольна.