Открытый ЧБ ВС Беларуси по стрельбе: результаты стартов 8 июня

Новости Беларуси. В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко продолжается открытый чемпионат Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главные задачи старта – проверить в деле спортсменов резерва и провести тесты площадки перед II Играми стран СНГ.

В четверг, 8 июня, были разыграны очередные комплекты наград. В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров золото завоевал Павел Муравьев. А в упражнении из пневматической винтовки равных не было Алексею Шарупо.

Алексей Шарупо, победитель чемпионата Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе:

Можно было бы и прибавить пару выстрелов хороших, в отличие от того, что было. Но пойдет. Прошло все на типичном уровне, на высоком уровне. У нас соревнования проходят часто, и мы в основном всегда готовы. По сути, сейчас уже готовы даже встретить зарубежных гостей.

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:

Соревнования проходят в хорошем рабочем режиме, судейская бригада работает исправно, ребята стреляют, стараются показать свои лучшие результаты. И соответственно, так как эти соревнования являются тестовыми, мы замечаем небольшие ошибки, которые возникают в ходе проведения соревнований, чтобы на Играх все это устранить.