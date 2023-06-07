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Белорусские гребцы получили допуск к международным стартам

07 июня 2023 19:36
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Международная федерация гребного спорта допустила белорусов и россиян к международным стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы получили допуск к международным стартам-1

Представители академической гребли Беларуси и России смогут выступить в нейтральном статусе на чемпионате мира среди юношей в Париже, мировом молодежном форуме в болгарском Пловдиве. Также наши спортсмены имеют возможность стать участниками взрослого чемпионата мира в сербском Белграде. Причем разрешение получили только маломерные суда. «Четверки» и «восьмерки» допущены не будут.

# Гребля # Фотофакт

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