Белорусские гребцы получили допуск к международным стартам

Представители академической гребли Беларуси и России смогут выступить в нейтральном статусе на чемпионате мира среди юношей в Париже, мировом молодежном форуме в болгарском Пловдиве. Также наши спортсмены имеют возможность стать участниками взрослого чемпионата мира в сербском Белграде. Причем разрешение получили только маломерные суда. «Четверки» и «восьмерки» допущены не будут.