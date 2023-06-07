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«Всё налажено». Как готовят спортивные объекты к II Играм стран СНГ? Побывали во Дворце спорта

07 июня 2023 19:35
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Новости Беларуси. Продолжается подготовка к II Играм стран СНГ. Сейчас проходит проверка спортивных объектов, которые будут задействованы в предстоящем старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тестовые соревнования проводят и волейболисты.

После долгого перерыва дружины вернулись на площадку столичного Дворца спорта. Этот зал не впервые принимает крупные соревнования. Сейчас в тестовом режиме наша национальная команда, а также молодежные сборные Беларуси и России проверяют спорткомплекс в условиях, приближенных к предстоящему мультифоруму.

«Всё налажено». Как готовят спортивные объекты к II Играм стран СНГ? Побывали во Дворце спорта-1

Олег Миканович, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
Все готово. Терафлекс лежит, свет есть, столы, сетка стоит, мячи есть, обслуживающий персонал – все хорошо. Все как родные.

«Всё налажено». Как готовят спортивные объекты к II Играм стран СНГ? Побывали во Дворце спорта-4

Андрей Ноздрин, главный тренер юниорской сборной России по волейболу:
По поводу комфорта и удобства, я думаю, 100 % дал бы. Здесь очень комфортно, центр города, прекрасная атмосфера, прекрасные болельщики, дети. Все по-доброму, по-родному.

«Всё налажено». Как готовят спортивные объекты к II Играм стран СНГ? Побывали во Дворце спорта-7

Андрей Михневич, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу:
Все готово. Проблем нет, все налажено, все отлично. Каждый зал хорош по-своему, нельзя выделить, что какой-то зал лучше. Они у нас все хорошие, все оборудованы и готовы к проведению хороших соревнований.

# Игры стран СНГ # Олег Миканович # Андрей Михневич # Фотофакт

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