«Всё налажено». Как готовят спортивные объекты к II Играм стран СНГ? Побывали во Дворце спорта

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к II Играм стран СНГ. Сейчас проходит проверка спортивных объектов, которые будут задействованы в предстоящем старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тестовые соревнования проводят и волейболисты.

После долгого перерыва дружины вернулись на площадку столичного Дворца спорта. Этот зал не впервые принимает крупные соревнования. Сейчас в тестовом режиме наша национальная команда, а также молодежные сборные Беларуси и России проверяют спорткомплекс в условиях, приближенных к предстоящему мультифоруму.