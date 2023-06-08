Национальная сборная Беларуси по волейболу победила юниоров из России

Впрочем, гости сумели навязать подопечным Олега Микановича серьезную конкуренцию. То, что будет нелегко, стало понятно в первом же сете, который наши парни вырвали только на больше-меньше – 26:24. Во втором отрезке сильнее были уже приезжие спортсмены. Затем отечественный рулевой внес коррективы в действия хозяев паркета. И в итоге белорусы победили – 3:1. Сегодня, 8 июня, в очной борьбе сойдутся будущие участники Игр стран СНГ – юниорские сборные Беларуси и России.