Открытие Олимпиады в Сочи. Александр Лукашенко с трибуны приветствовал белорусских спортсменов

Новости Олимпиады. В Сочи официально стартовали 22 зимние Олимпийские игры. Первые комплекты наград будут разыграны 8-го февраля, а в пятницу состоялась торжественная церемония открытия.



Потрясающее по своему содержанию действо развернулось на главной олимпийской арене Сочи – стадионе «Фишт», и продолжалось без малого три часа. Честь открыть церемонию выпала девочке Любе, которая стала главной героиней шоу под названием «Сны о России».



Вступительная часть оказалась недолгой. Организаторы нестандартно подошли к сценарию, и уже спустя четверть часа на стадионе «Фишт» стали появляться команды. Белорусская делегация вышла на арену 10-й во главе со знаменосцем, олимпийским чемпионом Ванкувера Алексеем Гришиным.



С трибуны наших спортсменов приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Ну а затем продолжилось великолепное шоу, за время которого с помощью невероятной графики, спецэффектов и людей были показаны этапы развития советского, а затем и российского государства. Кульминацией церемонии стало зажжение Олимпийского огня. Эта процедура была доверена легендарным спортсменам – Ирине Родниной и Владиславу Третьяку.



Итак, 22-е зимние Олимпийские игры открыты.



А. Королёв

