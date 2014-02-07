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Открытие Олимпиады в Сочи. Александр Лукашенко с трибуны приветствовал белорусских спортсменов

07 февраля 2014 20:22
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Новости Олимпиады. В Сочи официально стартовали 22 зимние Олимпийские игры. Первые комплекты наград будут разыграны 8-го февраля, а в пятницу состоялась торжественная церемония открытия.

Потрясающее по своему содержанию действо развернулось на главной олимпийской арене Сочи – стадионе «Фишт», и продолжалось без малого три часа. Честь открыть церемонию выпала девочке Любе, которая стала главной героиней шоу под названием «Сны о России».

Вступительная часть оказалась недолгой. Организаторы нестандартно подошли к сценарию, и уже спустя четверть часа на стадионе «Фишт» стали появляться команды. Белорусская делегация вышла на арену 10-й во главе со знаменосцем, олимпийским чемпионом Ванкувера Алексеем Гришиным.

С трибуны наших спортсменов приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ну а затем продолжилось великолепное шоу, за время которого с помощью невероятной графики, спецэффектов и людей были показаны этапы развития советского, а затем и российского государства. Кульминацией церемонии стало зажжение Олимпийского огня. Эта процедура была доверена легендарным спортсменам – Ирине Родниной и Владиславу Третьяку.

Итак, 22-е зимние Олимпийские игры открыты.

А. Королёв
 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада

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