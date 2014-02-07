Белорус «отобрал» у тайца пояс чемпиона мира по тайскому боксу. Интервью с Виталием Гурковым

Новости Беларуси. Рекорды можно ставить в любом возрасте. Завоевывать медали и оставлять соперника без шанса. И когда мы говорим о таких вещах, мы часто представляем наш белорусский тайский бокс и кикбоксинг. Интервью программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ дал 10-кратный чемпион мира по муай-тай, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, Виталий Гурков.

Виталий, позвольте Вас, прежде всего, поздравить с победой, которую Вы одержали в Милане. Сейчас мы можем назвать Вас полноправным мировым чемпионом.

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Спасибо большое.

Расскажите, как далась Вам эта победа? Насколько было сложно ее одержать?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Победа, конечно, далась нелегко. Победы легкими не бывают, перед каждой победой огромный пласт ты отдаешь тренировкам и работе. Была тяжелой сама дорога до этого пояса. Тем более что пояс по такой престижной версии, WBC. Тот, кто боксом интересуется, тот знает, что это одна из самых престижных федераций мировых. Случилось все. Успел и травмироваться, и восстановиться. И очень тяжело давалась подготовка, но, тем не менее, но терпение и труд все перетрут.

Но оно того стоило...

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Оно того стоило, безусловно. Тем более, что это мой, наверное, первый такой ярких профессиональный титул, потому что на любительском ринге я завоевывал звание чемпиона мира уже очень много раз, а за неимением какого-то, скажем так, промоушена и каких-то связей в профессиональном спорте, не было выхода на поединки такого масштаба. Многолетняя работа и стабильный результат на любительском ринге сделали так, чтобы меня все-таки заметили и поставили в этот файткард, потому что в Милане на этом турнире участвовало очень много профессионалов со всего мира, из Европы. И главный бой, главным событием был бой таец против белоруса за пояс. Это очень серьезно.

Покажите же нам свой пояс!

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Вот он зелененький, красивенький. Как у Флойда Мейвезера, у Роя Джонса...

Рой Джонс еще и исполняет песни. Вы с группой «HandMadE» записали, нам известно, музыкальную композицию. Расскажите нам об этом!

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Я работаю над этим. С группой «HandMadE» была записана композиция «Бег па канатах», в которой я принял участие, потому что решили, что у меня очень хорошо получится. Поскольку я также интересуюсь Роем Джонсом и хип-хопом, было такое мнение, что я смогу хорошо это сделать.

Расскажите о Вашей предстоящей поездке в марте Лас-Вегас. Бой будет проходить в спорткомплексе «Цезарь». В свое время на этом ринге провел свой последний в карьере бой Мохаммед Али. Мохаммед Али, Майк Тайсон... Каковы ощущения?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Прикосновение к чему-то великому, далекому и к истории.

Вы уже начали готовиться к этому турниру?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Подготовка начинается у меня с этой недели, в принципе, для начала, нужно набирать силовую базу, это будет специфическая работа с отягощениями, с «железом», как принято говорить.

Как проходит Ваш отдых?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Иногда очень хочется после каких-нибудь событий просто уехать в глухую деревню на звезды смотреть, смотреть, как дрова в печке трещат, что-нибудь такое вот. Такого тихого, мирного уюта.

Какие у Вас профессиональные планы в перспективе? Вы же чемпион мира. Чего можно еще желать? Может, апогей славы, хватит?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Дело не в славе, дело в ощущении завершенности либо незавершенности начатого дела. Если Бог даст, будет здоровье, то еще буду продолжать заниматься, выступать, пробовать себя, в первую очередь.

За Вас наши телезрители и мы все, конечно же, болеем, за Вашу победу в Лас-Вегасе, а что бы вы пожелали телезрителям СТВ?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай:

Быть честным, открытым перед собой, не бояться идти, мечтать, творить, просыпаться и бороться с самим собой.