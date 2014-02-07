Эксклюзив СТВ из Сочи. Главный тренер сборной Беларуси по биатлону: Трасса сложновата, но у нас народ ничего не боится

Новости России. В Сочи работают журналисты со всего мира. Сейчас там находится и съемочная группа СТВ, с которой нам удалось связаться буквально за несколько часов до открытия игр. Из олимпийской столицы для программы Новости «24 часа» на СТВ передает Юрий Козиятко.

Юрий Козиятко, СТВ:

Олимпиада в Сочи фактически уже началась 6 февраля, еще до официального открытия. Потому что в этот день обкатали лед фигуристы и порадовали, конечно, в первую очередь российских болельщиков. Не только Плющенко, это было командное выступление. Фристайлисты тоже попробовали свои склоны. Пока не было конечно же никаких медалей, но были уже первые радости, первые неудачи, травмы. Сегодня день затишья - проходят тренировки. Мы с утра встретились с главным тренером сборной по биатлону Андрианом Цибульским. Он сказал, что биатлонисты чувствуют себя достаточно уверенно. Им хорошо, комфортно, они живут в комплексе «Беларусь» и чувствуют себя как дома, но перед стартами как биатлонисты, так и тренеры обычно немногословны.

Андриан Цибульский, главный тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Трасса сложновата, если честно сказать. Изменили немножко ее с прошлого года. Но все равно осталось сложно. Особенно в индивидуальных гонках. Сложный подъем, сложные спуски. В общем, у нас народ обкатал ее, ничего не боится. Здесь как дома живем, свои все люди, президент рядом.

Юрий Козиятко, СТВ:

Конечно же биатлонистов и всех спортсменов подзадоривает, в хорошем смысле слова, то что на Олимпиаду приехал глава Национального олимпийского комитета президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Это всегда как-то радует, поднимает ответственность. И пожелаем удачи нашим биатлонистам - не только женской сборной, и не только фристайлистам. Кстати говоря, олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин сегодня на открытии Олимпиады понесет знамя во главе нашей делегации. Волей судеб мы оказались с ним в самолете рядом в креслах. Алексей чувствовал себя уверенно, хладнокровно, сказал, что знает, как нести флаг, но самое главное, конечно, - это выступление на Олимпиаде. Еще раз пожелаем удачи Алексею, Домрачевой и всем. Может быть даже будут какие-то темные лошадки, о которых мы не знаем. Всегда хочется надеяться, что появятся медали непрогнозируемые. Итак, смотрим открытие Олимпийских игр! Это главное кульминационное, торжественная церемония сегодняшнего дня. Смотрим открытие Олимпийских игр и болеем за наших!