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Олимпиада в Ванкувере-2010 принесла Беларуси 3 медали. Чего ждать от Игр-2014 в Сочи?

07 февраля 2014 18:17
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Новости России. Сочи-2014 — стала самой дорогой олимпиадой за всю историю. На подготовку к главным зимним состязаниям было потрачено более $50 млрд. Никогда еще в зимней олимпиаде не участвовало столько стран. Их на этот раз 88. Белорусская сборная  поборется за медали в пяти видах спорта: биатлоне, фристайле, лыжах, горных лыжах и шорт-треке. 

За всю историю суверенной Беларуси мы ни разу не возвращались с зимних игр без наград. А самой успешной стала Олимпиада в Ванкувере-2010. Тогда мы привезли три награды: «золото» фристайлиста Гришина, «серебро» биатлониста Новикова и «бронзу» Домрачевой. Кому достанутся первые награды нынешней Олимпиады — узнаем уже завтра.

Тем временем белорусские спортсмены уже Сочи.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь НОК:
Мастера лыжных гонок и биатлона уже проводят активные тренировки. Также у горнолыжников состоялись тестовые контрольные старты. Если говорить о том, как же спортсмены проводят досуг, пока на это нет времени.

Как они себя чувствуют и готовы ли к главному старту четырехлетия? Смотрите в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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