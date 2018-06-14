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Сборная Беларуси по гандболу не поедет на ЧМ-2019 из-за проигрыша австрийцам

14 июня 2018 12:25
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Новости Беларуси. 13 июня команда Юрия Шевцова повторно встречалась с австрийцами в плей-офф квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по гандболу не поедет на ЧМ-2019 из-за проигрыша австрийцам-1

Напомним, в первой игре в Минске матч завершился боевой ничьей – 28:28. 13 июня наша команда имела все шансы на победу: после первой половины игры белорусы вели в 3 мяча. Однако во второй 30-минутке австрийцы ход поединка переломили и победили с солидным отрывом – 31:26.

Отметим, что последний раз наша команда не квалифицировалась в финальную часть континентального или планетарного форума в 2012 году.

# Гандбол # Фотофакт

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