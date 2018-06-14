Сборная Беларуси по гандболу не поедет на ЧМ-2019 из-за проигрыша австрийцам

Напомним, в первой игре в Минске матч завершился боевой ничьей – 28:28. 13 июня наша команда имела все шансы на победу: после первой половины игры белорусы вели в 3 мяча. Однако во второй 30-минутке австрийцы ход поединка переломили и победили с солидным отрывом – 31:26.

Отметим, что последний раз наша команда не квалифицировалась в финальную часть континентального или планетарного форума в 2012 году.