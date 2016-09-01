Новости Беларуси. В Минске дан старт финальному раунду олимпийской квалификации по хоккею. В бескомпромисную борьбу за единственную путевку на зимние Олимпийские игры в Южной Корее вступили дружины четырех стран. В три часа дня состязания открыли четвертьфиналист Олимпиады в Сочи – сборная Словении – и команда Польши. А чуть меньше часа назад на лед «Минск-Арены» вышли главные фавориты – белорусы и датчане.

С главой судейской коллегии Международной федерации по хоккею мы познакомились во время прогулки у «Минск-Арены». В Беларуси Альфред Райхер впервые, но за два дня знакомства со столицей и чистоту, и комфорт, и гармонию пейзажей городских для себя подметил. А главное смог лично убедиться в уровне организации и подготовки к турниру.

Альфред Райхер, глава судейской коллегии Международной федерации хоккея на льду:

Арена готова к принятию турнира такого уровня. Все организованно прекрасно: лед, раздевалки, навигация. Все расположено очень компактно и удобно. Прекрасные гостиницы и сервис. Поэтому никаких замечаний нет.

А вот помощник главного тренера сборной Польши после предматчевой разминки не смог удержаться, чтобы не нарушить заповедь «до поединка без комментариев». И поделился с нами элементами тактики и надеждами.

Торнерн Ехансон, помощник главного тренера сборной Польши по хоккею:

Большие ожидания. Две хорошие команды будут встречаться. Будет хорошая игра. Упор сделаем на физические качества игроков. Надеюсь, что поддержка болельщиков нам поможет, и мы постараемся их порадовать.

Первый свисток турнира сводит в противостоянии сборные Польши и Словении. За единственную путевку на зимнюю Олимпиаду борьба предстоит жаркая. Но не важно, кого принято считать фаворитом, главное – сохранить командный дух победы.

Сыграла примета свою роль или нет, но уже в середине первого периода поляки пропускают шайбу. А вот болельщики сборной Польши не расстроились. У них не только от игры впечатления турнир вызывает. Ведь этот спорт открывает границы между странами и их столицами.

Итог первой встречи квалификационного раунда – 6:1 в пользу Словении. А вот белорусские болельщики поддержат свою дружину в поединке вечерней программы турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.