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Второй день олимпийской квалификации: Словения – Дания, Беларусь – Польша

02 сентября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Белорусская сборная по хоккею приблизилась на шаг к путевке на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Накануне наша ледовая дружина в жарком поединке одержала победу над датчанами со счетом 5:2. Праздник спорта продолжается.

2 сентября второй день финального раунда олимпийской квалификации по хоккею. За единственную путевку на зимнюю Олимпиаду борются дружины четырех стран. Днем на льду «Минск-Арены» сразятся Словения и Дания, а вечером будем болеть за нашу сборную в поединке с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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