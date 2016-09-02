Второй день олимпийской квалификации: Словения – Дания, Беларусь – Польша

Новости Беларуси. Белорусская сборная по хоккею приблизилась на шаг к путевке на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Накануне наша ледовая дружина в жарком поединке одержала победу над датчанами со счетом 5:2. Праздник спорта продолжается.

2 сентября второй день финального раунда олимпийской квалификации по хоккею. За единственную путевку на зимнюю Олимпиаду борются дружины четырех стран. Днем на льду «Минск-Арены» сразятся Словения и Дания, а вечером будем болеть за нашу сборную в поединке с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.