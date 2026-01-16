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Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков стал победителем турнира в Челябинске

16 января 2026 18:11
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16 января в Челябинске прошли Всероссийские соревнования «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках этого старта выступил и лидер белорусской сборной по прыжкам с шестом Матвей Волков. Турнир прыгунов состоялся в формате микст с участием мужчин и женщин, гандикап между которыми составил ровно метр. Матвей Волков покорил планку на высоте 5 метров 79 сантиметров и стал победителем соревнований. Полина Кнороз заняла второе место. Тройку лучших замкнул Михаил Шмыков.

# Прыжки

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