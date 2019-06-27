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«От него вполне реально ждать сегодня медали»: 27 июня на «Минск-Арене» выступает Евгений Королёк

27 июня 2019 17:16
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Новости Беларуси. Под сводами «Минск-Арены» проходят состязания по трековым велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю последнюю информацию узнаем от нашего корреспондента Ярослава Писаренко.

«От него вполне реально ждать сегодня медали»: 27 июня на «Минск-Арене» выступает Евгений Королёк-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
На велодроме «Минск-Арены» все только начинается. Главное «блюдо» этого вечера – это гонка Евгения Королька. 27 июня он начнет выступать в 20:30, причем в своей коронной дисциплине – в скрэтче. Здесь более ощутима вероятность медали, потому что все мы понимаем, кто такой Евгений Королек – чемпион мира 2018 года, победитель многих этапов Кубка мира. 

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Действительно очень топовый спортсмен, от него вполне реально ждать сегодня медали.

Подробнее в видеоинформации.

# Европейские игры # Ярослав Писаренко # Евгений Королек # Фотофакт

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