Прямой эфир

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

27 июня 2019 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом-1

Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко: здесь очень сильный боковой ветер. Глава государства поинтересовался обстановкой на площадке. 

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Поделился Александр Лукашенко и своими впечатлениями от вторых Европейских игр. Президент кратко пообщался с представителем Польского агентства печати. Глава государства выразил надежду, что следующий спортивный форум в Польше будет не хуже, чем в Беларуси.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом-4

– Дорогой Александр! Я поляк. Что бы вы сказали для Польского агентства печати о своих впечатлениях?
– Я хочу, чтобы следующая европейская Олимпиада, которая состоится в Кракове…
– … в моем городе!
– В твоем городе была не хуже, чем минская Олимпиада. Готовьтесь, мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей немножко встряхнуть.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом-7

– По спортивному виду.
– По спортивному, конечно.
– Пан Президент, всего хорошего!

Несмотря на тяжелые погодные условия на гребном канале, здесь было главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. На трибунах – вся эмоциональная палитра переживаний за наших спортсменов.

Александр Лукашенко тепло пообщался со зрителями. Посмотреть на соревнования они приходили целыми семьями. Не оставил без внимания глава государства и волонтеров.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом-10

Также Президент лично пожелал успехов нашим атлетам в спортивной карьере, а еще искренне поздравил заслуженных триумфаторов.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом-13

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»
27 июня 2019 14:45

Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»
27 июня 2019 14:39

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне
27 июня 2019 14:29

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне