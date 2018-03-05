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Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»

05 марта 2018 20:40
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Новости Беларуси. Вчера чемпионский титул и медаль, сегодня поздравление от главы государства, почетная грамота и часы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»-1


Велогонщик Евгений Королек стал первым белорусом за 10 лет, который смог победить на чемпионате мира. Триумфатора чествовали в Министерстве спорта и туризма. Ну а сам герой уже готовится к континентальному форуму. Впереди также вторые Европейские игры и Олимпиада.

Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»-3


Евгений Королек, чемпион мира по велотреку (скрэтч):
Это придает мне дополнительную мотивацию – работать еще сильнее и показывать более высокие результаты. Главное – подготовка к следующим стартам. Буду готовиться. Начнется отбор на Олимпийские Игры.

Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»-5


Помимо новоиспеченного чемпиона, на Европейских играх в Минске в 2019 году будет выступать большой десант воспитанников белорусской школы велоспорта. Сегодня внутри молодой команды хорошая, здоровая конкуренция, а значит результат не заставит себя ждать.

Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»-7


Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта:
На Евроиграх у нас будет хороший состав. Думаю, что команда будет выставлена во всех видах дисциплин. Заявка идет очень неплохая. Видно, прогрессируют результаты.

# Фотофакт # Чемпионат мира по велоспорту на треке # Наталья Цилинская # Евгений Королек

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