Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»

Новости Беларуси. Вчера чемпионский титул и медаль, сегодня поздравление от главы государства, почетная грамота и часы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».



Велогонщик Евгений Королек стал первым белорусом за 10 лет, который смог победить на чемпионате мира. Триумфатора чествовали в Министерстве спорта и туризма. Ну а сам герой уже готовится к континентальному форуму. Впереди также вторые Европейские игры и Олимпиада.



Евгений Королек, чемпион мира по велотреку (скрэтч):

Это придает мне дополнительную мотивацию – работать еще сильнее и показывать более высокие результаты. Главное – подготовка к следующим стартам. Буду готовиться. Начнется отбор на Олимпийские Игры.



Помимо новоиспеченного чемпиона, на Европейских играх в Минске в 2019 году будет выступать большой десант воспитанников белорусской школы велоспорта. Сегодня внутри молодой команды хорошая, здоровая конкуренция, а значит результат не заставит себя ждать.