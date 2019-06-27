Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»

Золотыми стали заезды наших каноистов: Артема Козыря и Елены Ноздревой. Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.

Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:

20 лет не было у нас в этом виде медалей, и я счастлив, что я смог. Конкуренция сумасшедшая, у нас все приехали сильнейшие. Ну как получилось, так получилось. Третье место – пускай. Все готовились к этому, все знали, что столько людей за нас будет болеть. Просто хотелось показать, на что мы способны.