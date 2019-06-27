Прямой эфир

Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»

27 июня 2019 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»-1

Золотыми стали заезды наших каноистов: Артема Козыря и Елены Ноздревой. Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.

Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»-4

Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:
20 лет не было у нас в этом виде медалей, и я счастлив, что я смог. Конкуренция сумасшедшая, у нас все приехали сильнейшие. Ну как получилось, так получилось. Третье место – пускай. Все готовились к этому, все знали, что столько людей за нас будет болеть. Просто хотелось показать, на что мы способны.

Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»-7

Сегодняшний соревновательный день получился очень ярким и волнующим. Интригу внесла и непостоянная погода. Тем не менее, все финальные заезды состоялись, а наша сборная как раз таки отличалась постоянством.

Олег Юреня: «Наши девчонки просто молодцы. Их руководитель просто феноменальный тренер»

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Дмитрий Третьяков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»
27 июня 2019 14:39

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне
27 июня 2019 14:29

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт
27 июня 2019 14:02

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт