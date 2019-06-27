Бронзовый призёр II Европейских игр, каноист Дмитрий Третьяков: «20 лет не было у нас в этом виде медалей»

Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотыми стали заезды наших каноистов: Артема Козыря и Елены Ноздревой. Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.
Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:
20 лет не было у нас в этом виде медалей, и я счастлив, что я смог. Конкуренция сумасшедшая, у нас все приехали сильнейшие. Ну как получилось, так получилось. Третье место – пускай. Все готовились к этому, все знали, что столько людей за нас будет болеть. Просто хотелось показать, на что мы способны.
Сегодняшний соревновательный день получился очень ярким и волнующим. Интригу внесла и непостоянная погода. Тем не менее, все финальные заезды состоялись, а наша сборная как раз таки отличалась постоянством.
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