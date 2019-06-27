Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

Елена Ноздрёва, чемпионка II Европейских игр:

Это родной канал и Европейские игры в Беларуси, и это впервые Европейские игры для женского каноэ. Поэтому надо было показать, что каноэ растет, каноэ женское живет. И наша общая медаль в каноэ – это наилучший результат, который можно было показать, к которому мы плодотворно готовились уже 2 года. Хуже выступить нельзя было, мы не имели права. Болельщики хотят праздника, ликовать. И ты их не можешь подвести. Так неожиданно, когда понимаешь, что выигрываешь, это добавляет столько радости, просто непередаваемо.

Олег Юреня: «Наши девчонки просто молодцы. Их руководитель просто феноменальный тренер»