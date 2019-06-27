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Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

27 июня 2019 14:39
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Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»-1

К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4. Золотыми стали заезды наших каноистов: Артёма Козыря и Елены Ноздрёвой.

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»-3

Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.

Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»-5

Елена Ноздрёва, чемпионка II Европейских игр:
Это родной канал и Европейские игры в Беларуси, и это впервые Европейские игры для женского каноэ. Поэтому надо было показать, что каноэ растет, каноэ женское живет. И наша общая медаль в каноэ – это наилучший результат, который можно было показать, к которому мы плодотворно готовились уже 2 года. Хуже выступить нельзя было, мы не имели права. Болельщики хотят праздника, ликовать. И ты их не можешь подвести. Так неожиданно, когда понимаешь, что выигрываешь, это добавляет столько радости, просто непередаваемо.    

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Подробнее – в видеоматериале. 

# Европейские игры # Елена Ноздрёва

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