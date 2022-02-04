«От церемонии открытия я ожидаю большого «вау». Эмоции белорусских знаменосцев перед Олимпийскими играми

Совсем недавно стало известно, что белорусскими флагоносцами на открытии Олимпийских игр в Пекине станут Анна Нифонтова и Игнат Головатюк. Узнали у ребят, что они думают об открытии и своей почетной роли.

– Поздравляю вас с такой почетной функцией, вы сегодня флагоносцы на зимних Олимпийских играх. Каково это быть флагоносцем, представителем страны нашей? Какие чувства вас посещают, какие мысли? Что ожидаете от церемонии открытия?

Анна Нифонтова, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:

Когда я узнала, что буду флагоносцем, я очень обрадовалась, для меня это было очень неожиданно. Это мои первые Игры, и я очень рада, что именно я и Игнат понесем флаг. От церемонии открытия я ожидаю большого «вау», потому что говорят, что будет самое грандиозное открытие.

Игнат Головатюк, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:

В первую очередь, для меня честь нести флаг нашей страны, быть главным, кто будет махать им и идти впереди. От церемонии открытия я ожидаю очень праздничной атмосферы, грандиозного шоу. Может быть, не все у организаторов получится, потому что ковидные меры и так далее. Но я надеюсь, что это будет «вау».