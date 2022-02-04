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«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?

04 февраля 2022 11:14
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Новости Беларуси. Стало известно, кто понесет государственный флаг Беларуси на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?-1

Знаменосцами нашей сборной станут конькобежцы Анна Нифонтова и Игнат Головатюк. Напомним, официальная церемония открытия начнется в 15:00 по минскому времени.  

«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?-4

Игнат Головатюк, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:  
Нам представилась большая честь нести наше знамя, наш государственный флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022. Лично я очень горжусь этим и был очень потрясен таким выбором. Так что для меня это большая честь.  

«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?-7

Анна Нифонтова, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:  
Я тоже как молодая спортсменка, когда услышала – очень-очень обрадовалась. Для меня это тоже очень большая честь.  

# Зимняя Олимпиада # Анна Нифонтова # Игнат Головатюк # Фотофакт

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