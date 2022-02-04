«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?

Игнат Головатюк, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:

Нам представилась большая честь нести наше знамя, наш государственный флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022. Лично я очень горжусь этим и был очень потрясен таким выбором. Так что для меня это большая честь.