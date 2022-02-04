«Очень горжусь этим». Кто понесёт флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр?

Новости Беларуси. Стало известно, кто понесет государственный флаг Беларуси на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стало известно, кто понесет государственный флаг Беларуси на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Знаменосцами нашей сборной станут конькобежцы Анна Нифонтова и Игнат Головатюк. Напомним, официальная церемония открытия начнется в 15:00 по минскому времени.
Игнат Головатюк, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:
Нам представилась большая честь нести наше знамя, наш государственный флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022. Лично я очень горжусь этим и был очень потрясен таким выбором. Так что для меня это большая честь.
Анна Нифонтова, знаменосец олимпийской сборной Беларуси:
Я тоже как молодая спортсменка, когда услышала – очень-очень обрадовалась. Для меня это тоже очень большая честь.