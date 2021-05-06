Дмитрий Шульга о выступлении команды на юниорском ЧМ по хоккею: «Выиграли у своих прямых оппонентов, повоевали с топ-командами»

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею вернулась с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итогом выступления стало шестое место. При этом ранее дважды подряд наши хоккеисты были выше – пятыми.

В Национальном аэропорту участников мирового форума встречали представители федерации. А вот приезд родных и близких для ребят стал сюрпризом. Ведь для пап и мам их сыновья все равно победители. И останутся непревзойденными.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Нормально сыграли. На самом деле задачу минимум выполнили, которую мы должны были выполнить, мы ее сделали. Выиграли у своих прямых оппонентов, повоевали с топ-командами. Собственно говоря, неплохо.

Руководство федерации оценило выступление белорусской команды на «хорошо». Все участники мирового форума получили приятные бонусы в виде денежных вознаграждений. Теперь у команды отпуск, а после, в новом сезоне, многие ребята с нетерпением будут ждать вызова уже в новую сборную – U-20.