Хоккей. Нападающий сборной Беларуси в Петербурге: после переезда тяжеловато, ну ничего, на игры выйдем в хорошей форме

Напомним, наша команда с 5 по 8 мая примет участие в товарищеском турнире. Соперниками белорусов станут молодежная и национальная сборные России.

Владислав Кодола, нападающий хоккейной сборной Беларуси:

После переезда немножко тяжеловато. Ну ничего, сейчас покатаемся, еще завтра есть день, привыкнем ко льду и уже к играм в нормальной форме выйдем, в хорошей форме. Такая тренировка после выходного – продышаться, прокатиться, почувствовать шайбу. И большинство в конце там поотрабатывали. То есть на все старались сделать акцент.