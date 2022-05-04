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Хоккей. Нападающий сборной Беларуси в Петербурге: после переезда тяжеловато, ну ничего, на игры выйдем в хорошей форме

04 мая 2022 19:52
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Новости Беларуси. 4 мая хоккейная сборная Беларуси провела первую тренировку в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Напомним, наша команда с 5 по 8 мая примет участие в товарищеском турнире. Соперниками белорусов станут молодежная и национальная сборные России.  

Хоккей. Нападающий сборной Беларуси в Петербурге: после переезда тяжеловато, ну ничего, на игры выйдем в хорошей форме-1

Владислав Кодола, нападающий хоккейной сборной Беларуси:  
После переезда немножко тяжеловато. Ну ничего, сейчас покатаемся, еще завтра есть день, привыкнем ко льду и уже к играм в нормальной форме выйдем, в хорошей форме. Такая тренировка после выходного – продышаться, прокатиться, почувствовать шайбу. И большинство в конце там поотрабатывали. То есть на все старались сделать акцент.  

Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически». Читайте здесь.  

# Хоккей # Владислав Кодола # Фотофакт

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