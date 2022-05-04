Хоккей. Нападающий сборной Беларуси в Петербурге: после переезда тяжеловато, ну ничего, на игры выйдем в хорошей форме

Новости Беларуси. 4 мая хоккейная сборная Беларуси провела первую тренировку в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, наша команда с 5 по 8 мая примет участие в товарищеском турнире. Соперниками белорусов станут молодежная и национальная сборные России.
Владислав Кодола, нападающий хоккейной сборной Беларуси:
После переезда немножко тяжеловато. Ну ничего, сейчас покатаемся, еще завтра есть день, привыкнем ко льду и уже к играм в нормальной форме выйдем, в хорошей форме. Такая тренировка после выходного – продышаться, прокатиться, почувствовать шайбу. И большинство в конце там поотрабатывали. То есть на все старались сделать акцент.
Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически». Читайте здесь.