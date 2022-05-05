«Пускай нас боятся». В Минске проходит международный турнир по пятиборью – комментарий Анастасии Прокопенко

Старт будет растянут на пять дней. 5 и 6 мая в расписании значатся полуфиналы, а розыгрыш наград пройдет 8 и 9 мая. Одними соревнованиями форум не ограничится. Участников ожидает еще и культурная программа.

Анастасия Прокопенко, участница соревнований:

Это дорогого стоит, что мы сплотились. У нас вообще не то что не хуже, у нас даже лучше соревнования, чем международные. Потому что у нас на очень высоком уровне, очень достойные люди. Тут выступают, на всякий случай, Силкина, я, Прокопенко Анастасия, Губайдуллина – три чемпионки мира подряд. Поэтому пускай нас боятся.