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«Пускай нас боятся». В Минске проходит международный турнир по пятиборью – комментарий Анастасии Прокопенко

05 мая 2022 17:22
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Новости Беларуси. В Минске проходит международный турнир по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За главный приз, кроме лучших белорусских спортсменов, сражаются и гости из России.  

«Пускай нас боятся». В Минске проходит международный турнир по пятиборью – комментарий Анастасии Прокопенко-1

Старт будет растянут на пять дней. 5 и 6 мая в расписании значатся полуфиналы, а розыгрыш наград пройдет 8 и 9 мая. Одними соревнованиями форум не ограничится. Участников ожидает еще и культурная программа.  

«Пускай нас боятся». В Минске проходит международный турнир по пятиборью – комментарий Анастасии Прокопенко-4

Анастасия Прокопенко, участница соревнований:  
Это дорогого стоит, что мы сплотились. У нас вообще не то что не хуже, у нас даже лучше соревнования, чем международные. Потому что у нас на очень высоком уровне, очень достойные люди. Тут выступают, на всякий случай, Силкина, я, Прокопенко Анастасия, Губайдуллина – три чемпионки мира подряд. Поэтому пускай нас боятся.  

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Гульназ Губайдуллина # Ольга Силкина # Фотофакт

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