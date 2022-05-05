Не испытали никаких проблем. «Мешков Брест» победил «Машеку» на ЧБ по гандболу

Новости Беларуси. «Мешков Брест» вернулся на первое место в чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель золота не испытал никаких проблем в матче с могилевским «Машекой».
Новости Беларуси. «Мешков Брест» вернулся на первое место в чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель золота не испытал никаких проблем в матче с могилевским «Машекой».
Фаворит оформил себе комфортное преимущество по итогам первого получаса. На перерыв дружины ушли при счете 21:10 в пользу «мешковцев». На старте второй половины гости немного подтянулись, но общей сути это не изменило.
33:27 – Брест берет дежурные три очка и возвращается на первое место в таблице, вытесняя оттуда столичный СКА. Очная дуэль, которая наверняка и назовет нового чемпиона, запланирована на 20 мая.