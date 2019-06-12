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Орша примет «финал четырёх» Кубка Салея: какие команды сыграют в турнире

12 июня 2019 06:43
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Новости Беларуси. Орша примет «финал четырех» Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В новом сезоне Кубок Беларуси будет проходить в новом формате.

Орша примет «финал четырёх» Кубка Салея: какие команды сыграют в турнире-1

В «финале четырех» примут участие минские «Динамо» и «Юность», а также две лучшие команды по итогам групповой стадии турнира. Решающие поединки пройдут 18 и 19 августа в Ледовом дворце города Орша.

Напомним, в 2018 году Кубок Салея выиграл гродненский «Неман».

Орша примет «финал четырёх» Кубка Салея: какие команды сыграют в турнире-4

Орша примет «финал четырёх» Кубка Салея: какие команды сыграют в турнире-6

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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