Орша примет «финал четырёх» Кубка Салея: какие команды сыграют в турнире

Новости Беларуси. Орша примет «финал четырех» Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В новом сезоне Кубок Беларуси будет проходить в новом формате.

В «финале четырех» примут участие минские «Динамо» и «Юность», а также две лучшие команды по итогам групповой стадии турнира. Решающие поединки пройдут 18 и 19 августа в Ледовом дворце города Орша.

Напомним, в 2018 году Кубок Салея выиграл гродненский «Неман».