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Эстафету «Пламя мира» первым в Минской области принял Солигорский район

11 июня 2019 11:37
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Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области принял эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр торжественно встретили в районе деревни Великий Лес.

Огонь спустится в шахту и побывает на центральных улицах города: Солигорск принимает «Пламя мира»

Эстафету «Пламя мира» первым в Минской области принял Солигорский район-1

Факелоносцы посетят знаковые объекты края: спустятся в шахту и поднимутся на терриконы. Главным событием дня станет эстафета по центральным улицам Солигорска, которая стартует в 18 часов.

В числе факелоносцев будут известные люди региона. В 18.30 на центральной площади начнется торжественная церемония, в рамках которой пройдут передача огня представителю Несвижского района и концерт.

Эстафету «Пламя мира» первым в Минской области принял Солигорский район-4

# Европейские игры # Фотофакт

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