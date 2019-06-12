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«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе

12 июня 2019 06:32
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Новости Беларуси. Ноль после четырех. Сборная Беларуси по футболу продолжает серию неудач в евроотборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-1

11 июня наши игроки потерпели четвертое кряду поражение. Большую часть встречи с североирландцами, проходившей на «Борисов-Арене», сложно было отдать преимущество одной из команд. Однако островитяне оказались удачливее в концовке. На этот раз гол на 86-й минуте провел Макнейр. 1:0 – победа Северной Ирландии.

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«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-4

Иван Маевский, игрок сборной Беларуси по футболу:
На мой взгляд, была плюс-минус равная игра. Если проиграли, значит где-то чуть не досмотрели, допустили досадную ошибку и проиграли. Все расстроены очень. Всегда обидно, когда пропускаешь в конце. Наверное, у нас не было столь много голевых моментов, но, в принципе, игра была равная. Это футбол, так бывает.

«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-7

Сергей Кисляк, игрок сборной Беларуси по футболу:
Считаю, результат более-менее по делу. Больше ничейная игра была. Но ирландцы забили, мы не смогли, вот и проиграли.

«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-10

В другом матче нашей группы С Германия 11 июня разгромила Эстонию. Именно против эстонцев на выезде наши футболисты проведут следующий свой матч. Он пройдет 6 сентября.

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«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-13

«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-15

«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе-17

# Футбол Беларуси # Иван Маевский # Сергей Кисляк # Фотофакт

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