Оргкомитет Олимпиады в Пекине представил дизайн медалей

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил дизайн олимпийских медалей. Они получили название «Тонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На лицевой стороне – пять олимпийских колец и полное название Олимпиады. Задняя часть помимо эмблемы украшена кольцами, на которых расположены 24 точки. Они символизируют звездное небо и гармонию между человеком и природой. Коробки выполнены из бамбука. Так организаторы хотели подчеркнуть особенности китайской культуры.