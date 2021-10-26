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Оргкомитет Олимпиады в Пекине представил дизайн медалей

26 октября 2021 23:35
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Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил дизайн олимпийских медалей. Они получили название «Тонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оргкомитет Олимпиады в Пекине представил дизайн медалей-1

На лицевой стороне – пять олимпийских колец и полное название Олимпиады. Задняя часть помимо эмблемы украшена кольцами, на которых расположены 24 точки. Они символизируют звездное небо и гармонию между человеком и природой. Коробки выполнены из бамбука. Так организаторы хотели подчеркнуть особенности китайской культуры.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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