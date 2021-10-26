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Хоккей. «Лида» уступила «Химику» в чемпионате Беларуси

26 октября 2021 23:29
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси завершился очередной соревновательный день чемпионата по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Лида» уступила «Химику» в чемпионате Беларуси-1

«Витебск» дома принимал «Неман». Обе дружины свои последние поединки проиграли. И сейчас были мотивированы набрать очки. На старте первого периода гости открыли счет. Во второй 20-минутке они смогли удвоить отрыв. Но хозяева с таким ходом событий не согласились и забросили три раза за 5 минут. Шайба в раздевалку позволила гродненцам сравнять цифры на табло перед заключительным отрезком матча. Итоговый счет – 3:4 в пользу «Немана».

Кроме того, «Лида» уступила «Химику» – 0:4, а «Брест» сыграл с «Локомотивом» со счетом 1:4.

27 октября болельщиков ожидают очередные три дуэли.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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