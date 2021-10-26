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Женская сборная Беларуси U15 вышла в финал мирового конкурса баскетбольного мастерства

26 октября 2021 23:02
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, вышла в финал мирового конкурса баскетбольного мастерства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси U15 вышла в финал мирового конкурса баскетбольного мастерства-1

В полуфинале наши девушки оказались сильнее сверстниц из Польши – 124:133. В групповом этапе белоруски победили Камерун и Суринам, но уступили Австралии. В 1/8 финала не оставили шансов Ирану, а в 1/4 победили Латвию.

За золотые награды престижного соревнования Международной федерации баскетбола подопечные Татьяны Цирулевой сразятся с Израилем 28 октября.

# Баскетбол # Татьяна Цирулева # Фотофакт

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