«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на оттепель, организаторы все же смогли достойно подготовить трассу. Среди спортсменов-любителей оказался и корреспондент Юрий Прокопенко.

Открытие соревнований – этакий торжественный ритуал с пожеланиями удачи и попутного ветра. В строю весь цвет любительского лыжного спорта региона. На старт выходят и чиновники, и руководители предприятий, и простые рабочие, и собкоры СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Здесь в ходу олимпийский принцип «победа не главное, главное участие». С хорошим настроением и обязательным желанием добраться до финиша.

Погода немного подвела. При нулевой температуре, выражаясь языком лыжников, очень сложно попасть в мазь – сетует Василий Шамаль. Лесник из Кличевского района завсегдатай лыжных гонок. И даже в свои 72 года старается не пропускать ни одного старта.

Василий Шамаль, участник соревнований (Кличевский район):

Это праздник, и я хотел бы поучаствовать с молодыми. Я регулярно тренируюсь и готовлюсь к этому празднику. Потому что хочется посмотреть, как твои соперники бегут и в каком состоянии ты находишься в данный момент.

В программе лыжни несколько забегов. Это и командные эстафеты, и личные старты. Дистанция от 1 до 3 километров в зависимости от возраста спортсменов-любителей. Самый престижный забег – эстафету среди районов – выиграли спортсмены из Горок.

Игорь Селиверстов, участник соревнований (Горецкий район):

Команда первое место заняла, видимо, потому что было рвение к победе.

Анна Цумерова, участница соревнований (Могилев):

Трасса супер, погода чудесная, настроение драйвовое – лучше не бывает.

Сергей Самсонов, участник соревнований (Чаусский район):

Мне, как руководителю сельхозпредприятия, это необходимо – заниматься физической культурой и спортом, поддерживать себя в форме. Ежедневные занятия придают крепость духа, хорошее настроение. Черпаешь какую-то энергию.

Мария Надюхина, участница соревнований (Могилев):

Люди, становитесь на лыжи. Лыжи – это круто!

Этот праздник побил рекорд по количеству участников: на старт вышли более тысячи спортсменов-любителей. Для многих из них дойти до финиша – уже успех. И совсем не важно, каким ходом, классикой или коньком.

Юрий Прокопенко, СТВ:

28 место из 35 возможных. Неплохо, но, наверное, можно было и лучше. К следующей «Белорусской лыжне» нужно готовиться более тщательно.