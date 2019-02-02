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Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ

02 февраля 2019 18:35
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Новости Беларуси. Три игры – три победы! Белорусская сборная по мини-футболу успешно стартовала в квалификации к мировому первенству, которое пройдет в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе с одинаковым счетом 5:0 были повержены сборные Андорры и Косово.

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ-1

А 2 февраля наша команда в пух и прах разбила норвежцев. На второй минуте открыл счет Антон Гусаков, но скандинавы сумели сравнять цифры на табло. Однако на перерыв белорусы ушли лидерами после точного удара Игоря Щербича 2:1. Во втором тайме дружина Андрея Толмача еще пять раз поражала ворота соперника. Итоговый счет 7:1. Белорусы занимают первое место в квартете.

Александр Чибисов, игрок сборной Беларуси по мини-футболу:
Задача была – выиграть три игры, чтобы выйти из группы, выполнить задачу и, конечно, повысить мировой и европейский рейтинги команды. Поэтому серьезно готовились. В принципе, задачу выполнили.

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ-4

Андрей Толмач, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Я думаю, что все достаточно хорошо сыграли, поэтому я не хочу никого выделять. У нас сложилась хорошая команда, хороший коллектив, поэтому все ребята молодцы.

Думаю, что добавятся еще несколько человек у нас, которые пропускали по травмам этот отборочный цикл. Поэтому думаю, что мы станем немножко сильнее. Будем готовиться индивидуально к каждому сопернику. Задача стоит однозначная – проход основного раунда.

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ-7

Второе место в группе B заняли косовары. Они 2 февраля обыграли Андорру 5:3. Таким образом, Беларусь и Косово занимают первые две позиции и выходят в основной раунд отбора к чемпионату мира. Матчи этой стадии пройдут с 22 по 27 октября 2019 года.

# Футбол Беларуси # Александр Чибисов # Андрей Толмач # Фотофакт

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