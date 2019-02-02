Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ

Новости Беларуси. Три игры – три победы! Белорусская сборная по мини-футболу успешно стартовала в квалификации к мировому первенству, которое пройдет в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе с одинаковым счетом 5:0 были повержены сборные Андорры и Косово.

А 2 февраля наша команда в пух и прах разбила норвежцев. На второй минуте открыл счет Антон Гусаков, но скандинавы сумели сравнять цифры на табло. Однако на перерыв белорусы ушли лидерами после точного удара Игоря Щербича 2:1. Во втором тайме дружина Андрея Толмача еще пять раз поражала ворота соперника. Итоговый счет 7:1. Белорусы занимают первое место в квартете.

Александр Чибисов, игрок сборной Беларуси по мини-футболу:

Задача была – выиграть три игры, чтобы выйти из группы, выполнить задачу и, конечно, повысить мировой и европейский рейтинги команды. Поэтому серьезно готовились. В принципе, задачу выполнили.