Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ
Новости Беларуси. Три игры – три победы! Белорусская сборная по мини-футболу успешно стартовала в квалификации к мировому первенству, которое пройдет в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе с одинаковым счетом 5:0 были повержены сборные Андорры и Косово.
А 2 февраля наша команда в пух и прах разбила норвежцев. На второй минуте открыл счет Антон Гусаков, но скандинавы сумели сравнять цифры на табло. Однако на перерыв белорусы ушли лидерами после точного удара Игоря Щербича 2:1. Во втором тайме дружина Андрея Толмача еще пять раз поражала ворота соперника. Итоговый счет 7:1. Белорусы занимают первое место в квартете.
Александр Чибисов, игрок сборной Беларуси по мини-футболу:
Задача была – выиграть три игры, чтобы выйти из группы, выполнить задачу и, конечно, повысить мировой и европейский рейтинги команды. Поэтому серьезно готовились. В принципе, задачу выполнили.
Андрей Толмач, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Я думаю, что все достаточно хорошо сыграли, поэтому я не хочу никого выделять. У нас сложилась хорошая команда, хороший коллектив, поэтому все ребята молодцы.
Думаю, что добавятся еще несколько человек у нас, которые пропускали по травмам этот отборочный цикл. Поэтому думаю, что мы станем немножко сильнее. Будем готовиться индивидуально к каждому сопернику. Задача стоит однозначная – проход основного раунда.
Второе место в группе B заняли косовары. Они 2 февраля обыграли Андорру 5:3. Таким образом, Беларусь и Косово занимают первые две позиции и выходят в основной раунд отбора к чемпионату мира. Матчи этой стадии пройдут с 22 по 27 октября 2019 года.