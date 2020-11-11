Организатор Belarus Ladies Cup: интересно наблюдать за девчонками, они соскучились по соревнованиям, это видно

Снежана Плаксина, директор турнира:

Матчи довольно-таки интересные. Очень интересно наблюдать за девчонками, тем более ввиду того, что долго никто не выезжал, они соскучились по соревнованиям, это видно во время матча. Вчера девушки сыграли довольно-таки долгий матч – Фалей Алена и Тальби Шалимар. То есть это первый номер в своей подгруппе – Тальби Шалимар. Матч они играли почти на протяжении четырех часов, то есть из этого можно исходить, что матчи довольно-таки интересные.