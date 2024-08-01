Опубликован полный календарь Молодёжной хоккейной лиги

Опубликован полный календарь Молодежной хоккейной лиги, в которой сыграет наш клуб «Динамо-Шинник». Выступать подопечные Андрея Михалева продолжат в серебряном дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сезон белорусы откроют домашними противостояниями. 4 и 5 сентября «бобры» примут «СКА-Юниор». Незначительно изменились сроки. Теперь регулярка завершится только в марте. Команда проведет 27 домашних дуэлей и столько же выездных. Самое интересное для болельщиков (плей-офф и плей-инн) сохраняются.