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Опубликован полный календарь Молодёжной хоккейной лиги

01 августа 2024 14:13
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Опубликован полный календарь Молодежной хоккейной лиги, в которой сыграет наш клуб «Динамо-Шинник». Выступать подопечные Андрея Михалева продолжат в серебряном дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Опубликован полный календарь Молодёжной хоккейной лиги-1

Сезон белорусы откроют домашними противостояниями. 4 и 5 сентября «бобры» примут «СКА-Юниор». Незначительно изменились сроки. Теперь регулярка завершится только в марте. Команда проведет 27 домашних дуэлей и столько же выездных. Самое интересное для болельщиков (плей-офф и плей-инн) сохраняются.

# Хоккей

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