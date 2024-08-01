Прямой эфир

Футболисты минского «Динамо» победили «Лудогорец» в ответном матче

01 августа 2024 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вместо Лиги чемпионов – Лига Европы. Минское «Динамо» победило «Лудогорец» в ответном противостоянии второго отборочного раунда главного футбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» победили «Лудогорец» в ответном матче-1

Однако, исходя из результатов первой дуэли, дальше прошли представители Болгарии. Подопечным Вадима Скрипченко предстояло ликвидировать дефицит в два мяча. Но гол был забит только один. На 37-й минуте шанс на общий успех подарил Иван Бахар. Но больше цифры на табло не менялись. Таким образом, «Динамо» переходит во второй по силе турнир континента, где померится силами с «Линкольном» из Гибралтара. Первая встреча состоится уже на следующей неделе.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Золотой вышел в финал Олимпийских игр в Париже
01 августа 2024 11:21

Евгений Золотой вышел в финал Олимпийских игр в Париже

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне
01 августа 2024 11:20

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

«Гомель» одержал победу против «Могилёва» на Кубке Салея
31 июля 2024 19:16

«Гомель» одержал победу против «Могилёва» на Кубке Салея