Футболисты минского «Динамо» победили «Лудогорец» в ответном матче

Однако, исходя из результатов первой дуэли, дальше прошли представители Болгарии. Подопечным Вадима Скрипченко предстояло ликвидировать дефицит в два мяча. Но гол был забит только один. На 37-й минуте шанс на общий успех подарил Иван Бахар. Но больше цифры на табло не менялись. Таким образом, «Динамо» переходит во второй по силе турнир континента, где померится силами с «Линкольном» из Гибралтара. Первая встреча состоится уже на следующей неделе.