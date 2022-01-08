Определят кандидатов в сборную. В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по теннису

Новости Беларуси. В Минске начался открытый чемпионат Беларуси по теннису. Участие в нем принимают спортсмены, которым на момент начала соревнований исполнилось 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день первенства состоялись квалификационные дуэли одиночников. Парни и девушки боролись за возможность попасть в основную сетку, где их уже ждут сеяные теннисисты. На кортах развернулись нешуточные баталии. Сдаваться без боя здесь не будет никто. Но атлетам важно не только победить, но и проявить себя. Ведь помимо призов, сильнейшие получат возможность попасть в состав сборной страны и выступить на крупнейших международных турнирах.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Зимний чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин проводится традиционно. Вообще два раза в год проводятся: зимний и летний чемпионаты. Сегодня начались матчи квалификации, у мужчин принимают участие 48 игроков в квалификации, у женщин – 34. Естественно, определит сильнейших для главных тренеров. Они определяют, возможно, каких-то кандидатов или сам состав национальной команды для последующего участия в Кубке Дэвиса или Billie Jean King Cup.