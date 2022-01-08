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Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону

08 января 2022 17:26
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают подниматься на пьедестал на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону-1

Наш квартер в составе Никиты Лобастова, Антона Смольского, Динары Алимбековой и Анны Сола 8 января завоевал серебро в смешанной эстафете. В активе нашей команды всего пять доппатронов. Белорусы уступили победителю (сборной Норвегии) чуть более 23 секунд. А вот отрыв от ближайшего преследователя – французов, оказался внушительным – более полутора минут.  

Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону-4

Всего в гонке приняли участие 24 сборные. На своих этапах наши девушки показали лучшую скорость.  

Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону-7

8 января прошел и сингл-микст. Елена Кручинкина и Дмитрий Лазовский в упорной борьбе и при непростых погодных условиях остановились в шаге от подиума, заняв четвертое место. Золото у России, серебро – у Австрии и бронза – у Украины.    

# Биатлон # Никита Лобастов # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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