Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают подниматься на пьедестал на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают подниматься на пьедестал на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш квартер в составе Никиты Лобастова, Антона Смольского, Динары Алимбековой и Анны Сола 8 января завоевал серебро в смешанной эстафете. В активе нашей команды всего пять доппатронов. Белорусы уступили победителю (сборной Норвегии) чуть более 23 секунд. А вот отрыв от ближайшего преследователя – французов, оказался внушительным – более полутора минут.
Всего в гонке приняли участие 24 сборные. На своих этапах наши девушки показали лучшую скорость.
8 января прошел и сингл-микст. Елена Кручинкина и Дмитрий Лазовский в упорной борьбе и при непростых погодных условиях остановились в шаге от подиума, заняв четвертое место. Золото у России, серебро – у Австрии и бронза – у Украины.