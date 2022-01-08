Не хватило 23 секунды. Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете этапа Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают подниматься на пьедестал на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш квартер в составе Никиты Лобастова, Антона Смольского, Динары Алимбековой и Анны Сола 8 января завоевал серебро в смешанной эстафете. В активе нашей команды всего пять доппатронов. Белорусы уступили победителю (сборной Норвегии) чуть более 23 секунд. А вот отрыв от ближайшего преследователя – французов, оказался внушительным – более полутора минут.

Всего в гонке приняли участие 24 сборные. На своих этапах наши девушки показали лучшую скорость.