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Хоккеисты «Шахтёра» вылетели из тройки сильнейших чемпионата Беларуси

08 января 2022 17:30
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Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате 8 января состоялись очередные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Шахтёра» вылетели из тройки сильнейших чемпионата Беларуси-1

«Динамо-Молодечно» принимало «Шахтер». «Горняки» были намерены взять реванш после поражения 6 января. Но «динамовцы», одержимые желанием зацепиться за топ-6 экстралиги, были непобедимы и добились важной виктории со счетом 4:3. Для хозяев это третий матч подряд с положительным исходом. Гости же в последних пяти поединках выиграли лишь одну дуэль и теперь располагаются за пределами тройки сильнейших.  

Хоккеисты «Шахтёра» вылетели из тройки сильнейших чемпионата Беларуси-4

Итоговые результаты игр – на экране. 9 января борьба продолжится.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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