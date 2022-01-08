Хоккеисты «Шахтёра» вылетели из тройки сильнейших чемпионата Беларуси

«Динамо-Молодечно» принимало «Шахтер». «Горняки» были намерены взять реванш после поражения 6 января. Но «динамовцы», одержимые желанием зацепиться за топ-6 экстралиги, были непобедимы и добились важной виктории со счетом 4:3. Для хозяев это третий матч подряд с положительным исходом. Гости же в последних пяти поединках выиграли лишь одну дуэль и теперь располагаются за пределами тройки сильнейших.