Волейбол. «Минчанка-2» в домашнем матче обыграла саратовский «Протон»

Волейболистки клуба «Минчанка-2» сражались против сверстниц из саратовского «Протона». Команды уже встречались ранее, и тогда викторию праздновали наши девушки. Не подвели они и на этот раз. Бодро вступив в противостояние, белоруски быстро набрали преимущество. Догнать их для россиянок оказалось невыполнимой задачей. Как итог – победа со счетом 3:0.

Матчи в рамках минского тура продолжатся 9 января. Землячки попытаются взять реванш у оппоненток из «Динамо-Ак Барс».