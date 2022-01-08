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Волейбол. «Минчанка-2» в домашнем матче обыграла саратовский «Протон»

08 января 2022 17:29
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Новости Беларуси. Продолжается шестой тур Молодежной волейбольной лиги России. Его принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. «Минчанка-2» в домашнем матче обыграла саратовский «Протон»-1

Волейболистки клуба «Минчанка-2» сражались против сверстниц из саратовского «Протона». Команды уже встречались ранее, и тогда викторию праздновали наши девушки. Не подвели они и на этот раз. Бодро вступив в противостояние, белоруски быстро набрали преимущество. Догнать их для россиянок оказалось невыполнимой задачей. Как итог – победа со счетом 3:0.  

Матчи в рамках минского тура продолжатся 9 января. Землячки попытаются взять реванш у оппоненток из «Динамо-Ак Барс».  

# Волейбол # Фотофакт

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