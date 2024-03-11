Дмитрий Кузьмин открыл счёт голам в АХЛ

Дмитрий Кузьмин открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Это второй по силе турнир континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старания белоруса не помогли, «Манитоба» вчистую уступила «Айове» – 3:6. Отечественный защитник забросил последнюю шайбу своего коллектива. В сезоне у него скромный показатель – 13 матчей, 3 бомбардирских балла и показатель полезности минус 5.