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Дмитрий Кузьмин открыл счёт голам в АХЛ

11 марта 2024 10:59
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Дмитрий Кузьмин открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Это второй по силе турнир континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Кузьмин открыл счёт голам в АХЛ-1

Старания белоруса не помогли, «Манитоба» вчистую уступила «Айове» – 3:6. Отечественный защитник забросил последнюю шайбу своего коллектива. В сезоне у него скромный показатель – 13 матчей, 3 бомбардирских балла и показатель полезности минус 5.

# Хоккей # Дмитрий Кузьмин

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