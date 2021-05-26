Определились все полуфиналисты в ЧБ по мини-футболу

Новости Беларуси. В чемпионате страны по мини-футболы определены все полуфиналисты. Последнюю путевку в 1/2 завоевала «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате страны по мини-футболы определены все полуфиналисты. Последнюю путевку в 1/2 завоевала «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В третьем матче четвертьфинальной серии подопечные Дмитрия Камеко сверхуверенно победили «Борисов-900» – 11:4. Хет-триками отметились Владимир Жигалко и Михаил Грицына.
В полуфинале «Столица» сыграет с ВРЗ. Вторая пара 1/2 – «Витэн» и БЧ.